Агент Малкома прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с «Ювентусом»

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы вингера «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о переговорах между петербургским клубом и «Ювентусом» по трансферу бразильца.

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«Я не говорю о спекуляциях. Переговоров нет», — цитирует Миранду «СЭ».

Ранее сегодня бразильское издание UOL сообщило, что Малком находится в поле зрения туринского клуба. Отмечалось, что «Зенит» оценивает игрока в размере 30-40 млн евро.

Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ прошедшего сезона. 26-летний бразилец в 27 матчах забил 23 гола. Также на его счету 2 гола в Кубке России и 1 забитый мяч в Суперкубке России.