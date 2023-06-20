Агент Малкома прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с «Ювентусом»

Агент Малкома назвал спекуляциями слухи о переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом»
Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы вингера «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о переговорах между петербургским клубом и «Ювентусом» по трансферу бразильца.
«Я не говорю о спекуляциях. Переговоров нет», — цитирует Миранду «СЭ».
Ранее сегодня бразильское издание UOL сообщило, что Малком находится в поле зрения туринского клуба. Отмечалось, что «Зенит» оценивает игрока в размере 30-40 млн евро.
Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ прошедшего сезона. 26-летний бразилец в 27 матчах забил 23 гола. Также на его счету 2 гола в Кубке России и 1 забитый мяч в Суперкубке России.
Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 млн евро. В петербургский клуб бразилец перешел августе 2019 года из «Барселоны» за 40 млн евро.