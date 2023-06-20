Защитник «Пари НН» Маки Баньяк вернулся в «Кайрат»

Защитник ФК «Пари НН» Маки Баньяк вернулся в «Кайрат»
Защитник Маки Баньяк по истечении срока аренды с ФК «Пари Нижний Новгород» вернулся в казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает нижегородский футбольный клуб на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 27-летний воспитанник «Барселоны» выступал за команду Нижнего Новгорода в сезоне-2022/2023.
Футбольный мир непрост, и так бывает, что травмы не дают раскрыться футболистам. Так случилось и с Маки. Мы желаем тебе успехов в футбольной карьере, а главное — без травм! — пожелал клуб игроку.
Ранее мы сообщали, что Денис Глушаков покинул «Пари Нижний Новгород».