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«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Черновым

Защитник Евгений Чернов стал футболистом «Ростова», об этом сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Черновым
© Чемпионат.com

«Продолжай в том же духе, Женя! Рады, что ты с нами», — гласит заявление клуба.

Левый крайний защитник подписал контракт с «Ростовом» на три года. Ранее Чернов уже выступал за ростовчан, а в прошедшем сезоне играл за них на правах аренды из «Краснодара». Всего за «Ростов» Чернов сыграл 84 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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