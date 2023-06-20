«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Черновым

«Продолжай в том же духе, Женя! Рады, что ты с нами», — гласит заявление клуба.

Левый крайний защитник подписал контракт с «Ростовом» на три года. Ранее Чернов уже выступал за ростовчан, а в прошедшем сезоне играл за них на правах аренды из «Краснодара». Всего за «Ростов» Чернов сыграл 84 матча, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.