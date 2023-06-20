Выяснилось, когда определится будущее Юрана в «Пари НН»

В среду, 21 июня, станет известно, продолжит ли Сергей Юран работать на посту главного тренера нижегородского «Пари НН» в следующем сезоне, информирует журналист Иван Карпов.

По данным источника, на 21 июня запланирован совет директоров клуба, одним из основных вопросов которого станет целесообразность дальнейшего сотрудничества со специалистом. Отмечается, что окончательное решение по продлению контракта с Юраном примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.