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Будущее Юрана в «Пари НН» определится 21 июня

В среду, 21 июня, станет известно, продолжит ли Сергей Юран работать на посту главного тренера нижегородского «Пари НН» в следующем сезоне, информирует журналист Иван Карпов.

Выяснилось, когда определится будущее Юрана в «Пари НН»
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По данным источника, на 21 июня запланирован совет директоров клуба, одним из основных вопросов которого станет целесообразность дальнейшего сотрудничества со специалистом. Отмечается, что окончательное решение по продлению контракта с Юраном примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. Он сменил в должности главного нижегородцев Артёма Горлова. Под руководством 54-летнего тренера команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). «Пари НН» обыграл в стыковых матчах московскую «Родину» (3:0, 0:2).

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