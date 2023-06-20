Выяснилось, когда определится будущее Юрана в «Пари НН»

Будущее Юрана в «Пари НН» определится 21 июня
В среду, 21 июня, станет известно, продолжит ли Сергей Юран работать на посту главного тренера нижегородского «Пари НН» в следующем сезоне, информирует журналист Иван Карпов.
По данным источника, на 21 июня запланирован совет директоров клуба, одним из основных вопросов которого станет целесообразность дальнейшего сотрудничества со специалистом. Отмечается, что окончательное решение по продлению контракта с Юраном примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. Он сменил в должности главного нижегородцев Артёма Горлова. Под руководством 54-летнего тренера команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). «Пари НН» обыграл в стыковых матчах московскую «Родину» (3:0, 0:2).