$83.99+0.3491.80+0.16

Марцел Личка утвержден главным тренером московского «Динамо»

По данным «Матч ТВ», чешский специалист Марцел Личка во вторник был утвержден главным тренером московского «Динамо», клуб официально объявит о его назначении в ближайшие 48 часов.

Марцел Личка утвержден главным тренером московского «Динамо»
© Матч ТВ

Личка с лета 2020 года тренировал «Оренбург». Под его руководством команда вышла в Российскую премьер лигу (РПЛ). В минувшем сезоне оренбуржцы заняли седьмое место в чемпионате.

По информации «Матч ТВ», в «Оренбурге» Личку заменит другой чешский специалист — Иржи Ярошик.

«Динамо» в сезоне 2022/23 стало девятым в РПЛ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители