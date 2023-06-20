Марцел Личка утвержден главным тренером московского «Динамо»

По данным «Матч ТВ», чешский специалист Марцел Личка во вторник был утвержден главным тренером московского «Динамо», клуб официально объявит о его назначении в ближайшие 48 часов.

Личка с лета 2020 года тренировал «Оренбург». Под его руководством команда вышла в Российскую премьер лигу (РПЛ). В минувшем сезоне оренбуржцы заняли седьмое место в чемпионате.

По информации «Матч ТВ», в «Оренбурге» Личку заменит другой чешский специалист — Иржи Ярошик.