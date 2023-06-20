«Пари НН» объявил об уходе полузащитника

«Хотелось бы поблагодарить ФК «Пари НН» за всё время, проведенное в этой команде. У нас был дружный и сплоченный коллектив, который, даже когда возникали трудности, всегда решал поставленные задачи. Желаю нижегородцам успехов и в дальнейшем. Я горжусь тем, что был частью этой команды. Нижний Новгород – прекрасный город, здесь замечательные болельщики. Я всегда буду с теплом вспоминать этот клуб. Ну и, конечно же, еще увидимся!» — приводит слова Берковского пресс-служба «Пари НН».