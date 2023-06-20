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Экс-тренер сборной России объяснил, как нужно бороться с расизмом в футболе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о борьбе с расизмом в футболе. Он выразил мнение, что работу с футболистами в этом отношении необходимо вести с детства, чтобы формировать у них правильное и корректное восприятие партнеров по команде и соперников.

Экс-тренер сборной России объяснил, как нужно бороться с расизмом в футболе
© РИА Новости

«Должно быть серьезное неприятие расизма. Причем, не просто голословное, а реакция болезненная, чтобы всем было понятно, что этого делать нельзя. Нужно это воспитывать с раннего возраста, на детском уровне прививать дух коллективизма, товарищества.

О расизме я раньше не слышал, не знал, и такого не было, когда проводилась работа или более жесткая, или более объемная — и, в то же время, наверное, более понятная. Когда ребенок к ребенку должен относиться как к такому же члену коллектива, команды. Это задача специалистов детско-юношеского футбола, все проистекает оттуда. Сначала «я выше этого, этот выше меня», а дальше пошло по цвету кожи, по национальной принадлежности. А просто говорить: «товарищи, это некрасиво, так нельзя», — пустое дело. Это история немного запущенная, надо к ней возвращаться», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Помимо этого, Игнатьев выразил мнение, что не существует быстрого и чудодейственного способа избавиться от проблемы расизма в футболе в данный момент. Он полагает, что за проявления расовой нетерпимости необходимо наказывать не только футболистов, но и команды.

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