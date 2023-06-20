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Мелёхин и Захарян попали в топ-100 претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы

Издание Tuttosport на своём официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на Golden Boy 2023, награду, вручаемую лучшему игроку младше 21 года.

Двое россиян попали в топ-100 претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы
© Чемпионат.com

В рейтинг попали два российских футболиста: защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Игрок ростовчан занял 63-е место в списке, хавбек бело-голубых стал 88-м.

Также в список попал защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан, ставший 34-м. Больше представителей РПЛ в рейтинге нет.

19-летний Ренан сыграл за «Зенит» 10 матчей в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.

19-летний Мелёхин сделал один голевой пас в 34 играх. 20-летний Захарян отметился пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами в 37 матчах.

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