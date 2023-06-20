В «Ростове» прокомментировали слухи об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему ростовчан Николаю Комличенко.

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Ранее сегодня портал «Чемпионат» сообщил, что Комличенко входит в шорт-лист московского «Локомотива» на усиление позиции нападающего.

«Мы слухи и сплетни вообще не хотим обсуждать, нам это неинтересно. Мы комментируем только конкретное совершившийся вещь», — цитирует Рыскина Metaratings.

Комличенко перешел в «Ростов» летом 2021 года. В завершившемся сезоне 27-летний российский форвард в 33 матчах забил 12 мячей и отдал 14 голевых пасов. Его стоимость оценивается в 5 млн евро. Контракт Николая с донским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.