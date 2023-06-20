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Рыночная стоимость Эрлинга Холанда достигла € 180 млн

Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги.

Стала известна актуальная рыночная стоимость Эрлинга Холанда
© Чемпионат.com

По итогам обновления нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прибавил в стоимости € 10 млн, и теперь норвежец оценивается в € 180 млн. Холанд вошёл в топ-10 самых подорожавших игроков по итогам сезона.

Полностью топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ выглядит следующим образом:

  1. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», € 65 млн (+ € 23 млн)).
  2. Мойсес Кайседо («Брайтон», € 75 млн (+ € 20 млн)).
  3. Александр Исак («Ньюкасл», € 70 млн (+ € 20 млн)).
  4. Эван Фергюсон («Брайтон», € 30 млн (+ € 20 млн)).
  5. Первис Эступиньян («Брайтон, € 32 млн (+ € 12 млн)).
  6. Майкл Олисе («Кристал Пэлас», € 38 млн (+ € 11 млн)).
  7. Хулио Энсико («Брайтон», € 22 млн (+ € 11 млн)).
  8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 (+ € 10 млн)).
  9. Букайо Сака («Арсенал», € 120 млн (+ €10 млн)).
  10. Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн (+ € 90 млн)).
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