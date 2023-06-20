Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса "дешевым повидлом"

«Он играл свободным художником, почти не работал в обороне. Сколько из-за него забили мячей в ворота ЦСКА, да и сборной России. Он как партизан — никого не держит. Он не нужен ЦСКА. Фернандес может только разбалансировать команду.



Считаю ли я Фернандеса легендой ЦСКА? Да какая легенда! Сделали из него легенду. Тоже мне. Он в обороне не играл (нисколько — Legalbet). В советское время он бы вообще на жoпе все время сидел. Тоже мне легенда нашлась. Повидло дешевое», — сказал Пономарев.