Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса "дешевым повидлом"

Ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал Марио Фернандеса, назвав его дешевым повидлом
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев обрушился с критикой на защитника Марио Фернандеса. Его слова передает Legalbet.
«Он играл свободным художником, почти не работал в обороне. Сколько из-за него забили мячей в ворота ЦСКА, да и сборной России. Он как партизан — никого не держит. Он не нужен ЦСКА. Фернандес может только разбалансировать команду.
Считаю ли я Фернандеса легендой ЦСКА? Да какая легенда! Сделали из него легенду. Тоже мне. Он в обороне не играл (нисколько — Legalbet). В советское время он бы вообще на жoпе все время сидел. Тоже мне легенда нашлась. Повидло дешевое», — сказал Пономарев.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне2021-22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно о его уходе из команды.