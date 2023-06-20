В «Рубине» объяснили, почему уволили тренера после серии из 17 матчей без поражений

«Как я оцениваю работу Юрия Уткульбаева? А как я могу оценить тренера, который не проиграл ни одной игры? (смеётся). Возможно, у него что-то не получилось, но, в принципе, все было удовлетворительно.



Увольнение тренера после 17 матчей без поражений — редчайший прецедент? Да, это решение далось нам очень непросто. Но нужно было поменять что-то внутри команды. Она не зажигалась, она была потухшей, нужно было до нее достучаться. Но формально он делал все правильно. У него есть свой тренировочный процесс, свой анализ игры. Но нужно было еще и с игроками общаться, как-то взрывать изнутри коллектив. Наверное, он не смог. Поэтому с каждой игрой мы немного на месте топтались. Не было ярких вспышек. Все было нормально, но чего-то не хватало.



Что конкретно послужило фактором для отставки? Последние матчи. Команда всё играла вничью, а нужны были победы. Это и стало причиной. Мы поняли, что нужно что-то поменять», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».