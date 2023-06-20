Борис Ротенберг: «Сочи» — не фарм-клуб «Зенита»

«Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем. Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», — приводят слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».