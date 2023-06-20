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Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» хочет заполучить Кокорина

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, подтвердил информацию о том, что турецкий клуб хочет заполучить ещё одного россиянина — речь о форварде Александре Кокорине. Напомним, Кокорин на правах аренды выступал за «Арис», но полноценный контракт футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».

Футбольный агент подтвердил, что «Фатих Карагюмрюк» хочет заполучить российского нападающего
© чемпионат.сом

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта. Но предложение у «Фатиха» есть.

Могу сказать, что Кокорин подходит под стилистику игры «Фатиха». Они играют в зрелищный, атакующий и созидательный футбол. Много контролируют мяч, готовят атаки. Александр здорово бы смотрелся в этой команде и усилил бы её. «Фатих» вдумчиво подходит к каждому футболисту и кандидатуре. Они знают его футбольные возможности. С их стороны это хороший выбор. Но дальше переговоры», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину сообщал Sport24.

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