Выяснилось, сколько «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» за Мантуана

Стало известно, какую сумму «Коринтианс» планирует выручить от продажи полузащитника Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту». Об этом сообщает Meu Timao.

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По информации источника, «Коринтианс» хочет получить € 6 млн за оставшиеся у бразильского клуба 40 процентов экономических прав на Мантуана.

Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупил Мантуана.