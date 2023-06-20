Экс-гендиректор «Спартака»: Промеса объявят в розыск и Интерпол заберет его

Экс-гендиректор "Спартака" Заварзин считает, что футболиста Промеса объявят в розыск
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал новость о том, что форвард красно-белых Квинси Промес приговорен к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах. Слова Заварзина передает «РБ Спорт».
«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет - это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть какие санкции могут последовать», — сказал Заварзин.
Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.
Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса».