Экс-гендиректор «Спартака»: Промеса объявят в розыск и Интерпол заберет его

«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет - это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть какие санкции могут последовать», — сказал Заварзин.