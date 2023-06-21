Полузащитник Ковачич точно покидает "Челси"

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити». Сделка уже полностью согласована, футболисту остаётся лишь пройти медицинское обследование, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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Согласно сведениям источника, условия личного контракта Ковачича с «Сити» были согласованы ещё две недели назад. Футболист хотел перейти именно в команду Гвардиолы. «Челси» получит за хорватского хавбека € 30 млн. Ещё € 5 млн будут включены в сделку в виде бонусов за завоевание трофеев «Манчестер Сити» вместе с Ковачичем.