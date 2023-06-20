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"Сочи" объявил о подписании словенского полузащитника Крамарича

Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с полузащитником из Словении Мартином Крамаричем.

"Сочи" объявил о подписании словенского полузащитника Крамарича
© Российская Газета

Во вторник пресс-служба "Сочи" объявила о подписании контракта с 25-летним полузащитником из Словении Мартином Крамаричем. Футболист перейдет в российский клуб на правах свободного агента.

За "Сочи" футболист будет выступать под номером семь.

До перехода в "Сочи" этот футболист выступал за словенский клуб "Браво Любляна". В 109 матчах он стал автором 23 забитых мячей и 11 голевых передач.

Крамарич дважды становился чемпионом Словении, когда выступал за "Марибор". На его счету также есть матчи в составе молодежной сборной Словении.

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