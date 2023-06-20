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УЕФА планирует запретить клубам завышать суммы трансферов игроков — СМИ

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует принять поправки в правила финансового fair play, которые не позволят клубам продавать игроков значительно дороже их рыночной стоимости, сообщает Mirror со ссылкой на L’Equipe.

УЕФА планирует изменить правила трансферов
© Матч ТВ

Как отмечается, этот вопрос будет рассматриваться на заседании исполкома УЕФА, которое состоится 28 июня.

Так, предлагается внедрить схему, согласно которой трансферная стоимость футболистов будет сравниваться с их реальной рыночной стоимостью, а если контрольный орган сочтет сумму «чрезмерной», клубы нарушители понесут наказание. Ожидается, что новый регламент примут уже в это летнее трансферное окно, поскольку УЕФА пытается наверстать упущенное и «предотвратить злоупотребления». Исполком УЕФА также обсудит вопрос об ужесточении контроля за зарплатным фондом клубов.

Ранее туринский «Ювентус» был лишен очков и оштрафован за различные финансовые нарушения, в том числе завышение сумм трансферов.

В апреле глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы не возражают против введения потолка зарплат в европейском футболе.

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