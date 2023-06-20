УЕФА планирует изменить правила трансферов

УЕФА планирует запретить клубам завышать суммы трансферов игроков — СМИ
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует принять поправки в правила финансового fair play, которые не позволят клубам продавать игроков значительно дороже их рыночной стоимости, сообщает Mirror со ссылкой на L’Equipe.
Как отмечается, этот вопрос будет рассматриваться на заседании исполкома УЕФА, которое состоится 28 июня.
Так, предлагается внедрить схему, согласно которой трансферная стоимость футболистов будет сравниваться с их реальной рыночной стоимостью, а если контрольный орган сочтет сумму «чрезмерной», клубы нарушители понесут наказание. Ожидается, что новый регламент примут уже в это летнее трансферное окно, поскольку УЕФА пытается наверстать упущенное и «предотвратить злоупотребления». Исполком УЕФА также обсудит вопрос об ужесточении контроля за зарплатным фондом клубов.
Ранее туринский «Ювентус» был лишен очков и оштрафован за различные финансовые нарушения, в том числе завышение сумм трансферов.
В апреле глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы не возражают против введения потолка зарплат в европейском футболе.