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Адвокат фаната «Валенсии» о расизме в адрес Винисиуса: «Он просто чесал подмышку, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»

Адвокат болельщика «Валенсии», обвиненного в расизме в адрес Винисиуса, отрицает его вину.

Адвокат: Винисиус сломал жизнь 18-летнему парню с дегенеративным заболеванием
© Sports.ru

Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги, в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.

Адвокат одного из фанатов заявил, что его подзащитный не изображал обезьяну, а всего лишь чесал подмышки.

«Моего клиента обвиняют в преступлении на почве [расовой] ненависти за то, что он почесал подмышки.

Я возмущен «Валенсией», потому что они сломали жизнь 18-летнему парню. У моего клиента дегенеративное заболевание, и он ездит отдыхать за город. Ситуация очень серьезная, потому что ему пожизненно запрещено посещение [стадиона]», – сказал адвокат Мануэль Искьердо в эфире Valencia Capital Radio.

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