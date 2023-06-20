Адвокат: Винисиус сломал жизнь 18-летнему парню с дегенеративным заболеванием

«Моего клиента обвиняют в преступлении на почве [расовой] ненависти за то, что он почесал подмышки.



Я возмущен «Валенсией», потому что они сломали жизнь 18-летнему парню. У моего клиента дегенеративное заболевание, и он ездит отдыхать за город. Ситуация очень серьезная, потому что ему пожизненно запрещено посещение [стадиона]», – сказал адвокат Мануэль Искьердо в эфире Valencia Capital Radio.