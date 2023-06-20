Адвокат: Винисиус сломал жизнь 18-летнему парню с дегенеративным заболеванием

Адвокат фаната «Валенсии» о расизме в адрес Винисиуса: «Он просто чесал подмышку, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»
Адвокат болельщика «Валенсии», обвиненного в расизме в адрес Винисиуса, отрицает его вину.
Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги, в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.
Адвокат одного из фанатов заявил, что его подзащитный не изображал обезьяну, а всего лишь чесал подмышки.
«Моего клиента обвиняют в преступлении на почве [расовой] ненависти за то, что он почесал подмышки.
Я возмущен «Валенсией», потому что они сломали жизнь 18-летнему парню. У моего клиента дегенеративное заболевание, и он ездит отдыхать за город. Ситуация очень серьезная, потому что ему пожизненно запрещено посещение [стадиона]», – сказал адвокат Мануэль Искьердо в эфире Valencia Capital Radio.
Адвокат фаната «Валенсии» о расизме в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»
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