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Футболист Нетфуллин покинул «Торпедо»

По данным «Матч ТВ», капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин покинул московский клуб, расторжение контракта произошло по соглашению сторон.

Футболист Нетфуллин покинул «Торпедо»
© Матч ТВ

Нетфуллин выступал за московский клуб с 2020 года. Контракт полузащитника действовал до лета 2024 го. В минувшем сезоне 30 летний футболист провел в 27 матчей в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

В апреле главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил Нетфуллина и ряд других футболистов от работы с первой командой. «Торпедо» по итогам сезона покинуло МИР РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице.

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