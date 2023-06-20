«Балтика» выкупила у ЦСКА права на Аванесяна и Пряхина

Полузащитники ЦСКА Тигран Аванесян и Сергей Пряхин продолжат выступления за «Балтику», сообщает пресс служба московской команды. Калининградцы воспользовались опцией выкупа прав на футболистов.

«Балтика» стала второй в МЕЛБЕТ Первой лиге и в новом сезоне сыграет в МИР РПЛ. В прошлом сезоне 21 летний Аванесян сыграл в шести матчах за «Балтику», в которых не отметился результативными действиями.