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«Балтика» выкупила у ЦСКА права на Аванесяна и Пряхина

Полузащитники ЦСКА Тигран Аванесян и Сергей Пряхин продолжат выступления за «Балтику», сообщает пресс служба московской команды. Калининградцы воспользовались опцией выкупа прав на футболистов.

«Балтика» выкупила у ЦСКА права на Аванесяна и Пряхина
© РИА Новости

«Балтика» стала второй в МЕЛБЕТ Первой лиге и в новом сезоне сыграет в МИР РПЛ. В прошлом сезоне 21 летний Аванесян сыграл в шести матчах за «Балтику», в которых не отметился результативными действиями.

На счету 20 летнего Пряхина 29 игр, в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Оба футболиста выступали за калининградскую команду на правах аренды.

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