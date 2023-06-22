Месси перед уходом из ПСЖ дал Мбаппе ценный совет

«Я бы предпочёл, чтобы ты перешёл в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова Месси Defensa Central.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».