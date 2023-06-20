Агент Оздоева подтвердил интерес «Фатиха» к Кокорину

"Подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с "Фиорентиной", тут действуют по принципу "не навредить". Возможно, его отпустят в "Фиорентине", сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта", — сказал Гаргаев.