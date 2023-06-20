Агент Оздоева подтвердил интерес «Фатиха» к Кокорину

Агент Гаргаев подтвердил, что турецкий "Фатих Карагюмрюк" хочет подписать Кокорина
Анзор Гаргаев, агент полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, подтвердил, что клуб хочет подписать российского форварда Александра Кокорина, который провел прошлый сезон в "Арисе". Слова агента передает "Чемпионат".
"Подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, что у него действующий контракт с "Фиорентиной", тут действуют по принципу "не навредить". Возможно, его отпустят в "Фиорентине", сохраняя контракт или разорвут с выплатой контракта", — сказал Гаргаев.
Накануне о возможном переходе Кокорина в "Фатих" сообщал Sport24. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи".
Прошлым летом он стал игроком кипрского "Ариса". Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего.
Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.