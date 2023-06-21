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Ондуа: Россия — мой дом и это нормально ехать сюда в отпуск

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что проводит в России свой отпуск в межсезонье. Напомним, Ондуа — уроженец Камеруна, однако с раннего детства он жил в России и даже успел поиграть за молодёжки «Локомотива» и ЦСКА, а также за основную команду «Анжи».

Полузащитник сборной Камеруна: Россия — мой дом
© Чемпионат.com

«Я провожу в России отпуск? Да, я у себя дома. Россия – это мой дом, это нормально — ехать сюда после тяжёлого сезона.

Были ли варианты поехать на отдых в другое место? Я в первую очередь хотел побывать дома, и на данный момент я здесь. Чем занимаюсь в Москве? Пока я с родными и друзьями. Мы здесь играем в футбол постоянно. Завтра у нас будет матч на стадионе «Октябрь». Я шесть месяцев после чемпионата мира не видел родных, стараюсь провести время с ними», – приводит слова Гаэля Ондуа Metaratings.

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