Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

Роналду назвал прекрасным чемпионат Саудовской Аравии
Форвард "Аль Насра" Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии. Его слова передает журналист Альфредо Педулла в соцсетях.
"Чемпионат прекрасен. Люди неправильно судили о нем, но трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забить больше голов. Рекорды являются моей мотивацией играть на высоком уровне", — сказал Роналду.
В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского нападающего составляет €15 млн.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что не гонится за рекордами в национальной команде Португалии.