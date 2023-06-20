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Роналду назвал прекрасным чемпионат Саудовской Аравии

Форвард "Аль Насра" Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии. Его слова передает журналист Альфредо Педулла в соцсетях.

Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии
© Газета.Ru

"Чемпионат прекрасен. Люди неправильно судили о нем, но трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забить больше голов. Рекорды являются моей мотивацией играть на высоком уровне", — сказал Роналду.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского нападающего составляет €15 млн.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не гонится за рекордами в национальной команде Португалии.

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