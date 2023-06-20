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Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную

Легендарный футболист Криштиану Роналду во вторник, 20 июня, вышел на поле в своем 200-м матче за сборную Португалии по футболу. Нападающий стал первым игроком в истории, которому удалось достичь данной отметки, пишет ТАСС.

Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную
© globallookpress.com

Рекорд был поставлен в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Исландии.

Отмечается, что прежним рекордсменом был Бадер аль-Мутава из Кувейта, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной. Ранее Роналду превзошел испанца Серхио Рамоса, на счету которого участие в 180 матчах.

Напомним, что в активе португальца большое количество уникальных спортивных достижений.

В частности, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов.

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