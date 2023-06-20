Экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес может завершить футбольную карьеру

Уругвайский нападающий бразильского "Гремио" Луис Суарес может завершить футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем. Как сообщает источник, нападающий "Гремио" Луис Суарес собирается завершить свою профессиональную карьеру этим летом. Уругваец уже уведомил об этом желании бразильский клуб. Отмечается, что решение Суареса связано с хроническими проблемами коленного сустава, из-за чего южноамериканец не может полноценно играть.

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36-летний Луис Суарес выступает за "Гремио" с января текущего года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до декабря 2024 года. В нынешнем сезоне бразильской Серии A уругвайский форвард принял участие в 10-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.