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Экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес может завершить футбольную карьеру

Уругвайский нападающий бразильского "Гремио" Луис Суарес может завершить футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем. Как сообщает источник, нападающий "Гремио" Луис Суарес собирается завершить свою профессиональную карьеру этим летом. Уругваец уже уведомил об этом желании бразильский клуб. Отмечается, что решение Суареса связано с хроническими проблемами коленного сустава, из-за чего южноамериканец не может полноценно играть.

Экс-нападающий "Барселоны" Луис Суарес может завершить футбольную карьеру
© Rusfootball

36-летний Луис Суарес выступает за "Гремио" с января текущего года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до декабря 2024 года. В нынешнем сезоне бразильской Серии A уругвайский форвард принял участие в 10-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Луис Суарес известен выступлениями за такие команды, как каталонская "Барселона", мадридский "Атлетико" и английский "Ливерпуль". За свою профессиональную карьеру форвард сборной Уругвая завоевал 20 трофеев.

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