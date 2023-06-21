"Аль-Иттихад" объявил о переходе чемпиона мира по футболу

Победитель чемпионата мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции полузащитник Нголо Канте перешел в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

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Полузащитник перешел в новую команду на правах свободного агента, поскольку его контракт с английским "Челси" завершился по окончании сезона. Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, контракт француза с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2027 года, зарплата за сезон составит €25 млн.

6 июня "Аль-Иттихад" объявил о заключении контракта с обладателем "Золотого мяча" 2022 года и пятикратным победителем Лиги чемпионов Каримом Бензема. Французский нападающий подписал соглашение до 2026 года.

Канте 32 года, он перешел в "Челси" в 2016 году, по разу выиграл с командой чемпионат и Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего полузащитник провел за английский клуб 269 матчей, отметившись 13 голами и 16 результативными передачами. По итогам сезона-2016/17 француз был признан лучшим игроком в Английской премьер-лиге. До этого Канте играл за "Лестер", в составе которого стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Также он представлял французские "Кан" и "Булонь".

За сборную Франции Канте принял участие в 53 встречах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Вместе с национальной командой стал чемпионом мира и победителем Лиги наций (2021).