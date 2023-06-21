$84.23+0.2592.07+0.28

Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар через своего агента Пини Захави проинформировал «Барселону» о желании вернуться в команду. Об этом сообщает Sport.es.

Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду
© globallookpress.com

По данным источника, реализовать этот переход будет сложно. Главный тренер каталонцев Хави не заинтересован в Неймаре. Он не считает этот трансфер необходимым. По мнению наставника «Барсы», у команды есть более приоритетные позиции для усиления.

При этом «Барселона» не может позволить себе приобретение бразильского форварда. В лучшем случае клуб возьмёт его в аренду. Кроме того, Неймару придётся пойти на серьёзное понижение зарплаты.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» заинтересован в продаже 31-летнего бразильца. Утверждалось, что его хотят приобрести клубы из Саудовской Аравии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители