Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар через своего агента Пини Захави проинформировал «Барселону» о желании вернуться в команду. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, реализовать этот переход будет сложно. Главный тренер каталонцев Хави не заинтересован в Неймаре. Он не считает этот трансфер необходимым. По мнению наставника «Барсы», у команды есть более приоритетные позиции для усиления.

При этом «Барселона» не может позволить себе приобретение бразильского форварда. В лучшем случае клуб возьмёт его в аренду. Кроме того, Неймару придётся пойти на серьёзное понижение зарплаты.