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Советник президента УЕФА Климент: верим, что сборной России будет разрешено играть на международном уровне

Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина по национальным ассоциациям Йозеф Климент рассказал о продолжении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) несмотря на отстранение российских команд и сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».

В УЕФА верят, что сборной России разрешат вернуться на международную арену
© Газета.Ru

«Мы верим, что российской команде будет разрешено встречаться с соперниками на международном уровне в честной борьбе, оставаясь друзьями вне соревнований.

Несмотря на сложную ситуацию, мы не прерывали сотрудничество с РФС. Нас объединяет футбол, и мы всегда будем принимать решение в пользу футбола. Мы хотим наводить мосты между странами и не разрушать их. Тем самым мы хотим показать, как надо справляться с вызовами», — сказал Климент.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

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