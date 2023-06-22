В УЕФА верят, что сборной России разрешат вернуться на международную арену

Советник президента УЕФА Климент: верим, что сборной России будет разрешено играть на международном уровне
Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина по национальным ассоциациям Йозеф Климент рассказал о продолжении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) несмотря на отстранение российских команд и сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Мы верим, что российской команде будет разрешено встречаться с соперниками на международном уровне в честной борьбе, оставаясь друзьями вне соревнований.
Несмотря на сложную ситуацию, мы не прерывали сотрудничество с РФС. Нас объединяет футбол, и мы всегда будем принимать решение в пользу футбола. Мы хотим наводить мосты между странами и не разрушать их. Тем самым мы хотим показать, как надо справляться с вызовами», — сказал Климент.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.