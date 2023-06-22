В УЕФА верят, что сборной России разрешат вернуться на международную арену

«Мы верим, что российской команде будет разрешено встречаться с соперниками на международном уровне в честной борьбе, оставаясь друзьями вне соревнований.



Несмотря на сложную ситуацию, мы не прерывали сотрудничество с РФС. Нас объединяет футбол, и мы всегда будем принимать решение в пользу футбола. Мы хотим наводить мосты между странами и не разрушать их. Тем самым мы хотим показать, как надо справляться с вызовами», — сказал Климент.