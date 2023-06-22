Холанд закрыл логотип «Манчестер Юнайтед» на майке фаната

Напомним, Эрлинг Холанд побил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов за сезон, который держался с 1994 года. В свой первый же год после перехода в «Манчестер Сити» норвежец достиг отметки в 35 мячей и опередил удерживавших лидерство Энди Коула и Алана Ширера.