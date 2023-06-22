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Холанд закрыл логотип «Манчестер Юнайтед» на майке фаната

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пообщался с норвежскими фанатами.

Холанд закрыл логотип «Манчестер Юнайтед» на майке фаната
© Betassist

Когда к футболисту «горожан» подошёл болельщик в форме «Манчестер Юнайтед», Холанд прикрыл логотип клуба рукой.

22-летний форвард Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. В 35 матчах АПЛ футболист забил за английскую команду 36 мячей.

Напомним, Эрлинг Холанд побил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов за сезон, который держался с 1994 года. В свой первый же год после перехода в «Манчестер Сити» норвежец достиг отметки в 35 мячей и опередил удерживавших лидерство Энди Коула и Алана Ширера.

В составе «Манчестер Сити» норвежец стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.