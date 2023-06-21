"Если иностранные специалисты тренируют в России, то почему наши тренеры не могут работать за границей? Александр сделал свой выбор, и я искренне желаю ему удачи. Пользуясь случаем, отмечу работу своего коллеги Магомеда Адиева, который вновь порадовал результатом во главе сборной Казахстана. А еще поздравляю Дмитрия Гунько, который выиграл с "Урарту" чемпионат и Кубок Армении", - сказал Черчесов.