Глушаков прояснил слухи о новых контрактах

«Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вёл. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».