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Глушаков: «Родина» и «Химки» со мной переговоры не вели

Бывший полузащитник «Спартака», «Химок» и «Пари НН» Денис Глушаков опроверг информацию о том, что «Родина» и «Химки» ведут с ним переговоры о подписании контракта.

Глушаков прояснил слухи о новых контрактах
© Чемпионат.com

«Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вёл. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Родина» и «Химки» планируют подписать контракт с Денисом Глушаковым. Последним клубом 36 летнего футболиста был нижегородский «Пари НН».

Футболист пополнил состав команды в феврале и подписал контракт до конца сезона 2022/2023. С тех пор Глушаков провёл девять матчей за клуб, в которых забил один мяч.

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