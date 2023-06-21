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Fanatik: Чалов согласился перейти в «Галатасарай», переговоры продвигаются стремительно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов согласился продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает издание Fanatik.

Переговоры ЦСКА с «Галатасараем» по Чалову продвигаются стремительно
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По сведениям источника, руководство турецкого клуба связалось с агентом 25-летнего россиянина, а сам футболист дал добро на переход в «Галатасарай», переговоры продвигаются стремительно. Планируется, что теперь новоиспечённые чемпионы Турции начнут диалог с ЦСКА.

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев. За первую команду россиянин играет с 2016 года. Зимой 2022 года нападающий уход в аренду в швейцарский «Базель», за который он отыграл вторую половину сезона-2021/2022.

В минувшей кампании Чалов провёл 30 игр за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Армейцы закончили сезон на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.

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