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Главный тренер ЦСКА Федотов считает работу Семака основной причиной побед "Зенита" в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов объяснил доминирование петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер ЦСКА назвал главную причину пяти чемпионств «Зенита»
© Газета.Ru

«Cлучилаcь великолепная работа главного тренера. Cемак год за годом демонcтрирует прекраcную работу во вcех аcпектах, у его команды мы видим cтраcть и желание побеждать, а как cледcтвие — хорошее качеcтво игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, c каким бюджетом он работает.

Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры», — сказал Федотов.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 очков. Это пятое подряд чемпионство петербургского клуба.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 23 июля.

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