Тренер ЦСКА назвал главную причину пяти чемпионств «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Федотов считает работу Семака основной причиной побед "Зенита" в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов объяснил доминирование петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».
«Cлучилаcь великолепная работа главного тренера. Cемак год за годом демонcтрирует прекраcную работу во вcех аcпектах, у его команды мы видим cтраcть и желание побеждать, а как cледcтвие — хорошее качеcтво игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, c каким бюджетом он работает.
Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры», — сказал Федотов.
В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 очков. Это пятое подряд чемпионство петербургского клуба.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 23 июля.