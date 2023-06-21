Экс-президент «Локомотива»: замена Мележикова будет ошибкой «Спартака»

«Слухи о том, что Мележикова хотят убрать, ходили давно и сейчас продолжаются. Но я думаю, что это будет большая ошибка «Спартака», если они это на самом деле сделают. Там привыкли менять руководителей как перчатки. Почему-то считают, что найдут лучше… А Мележиков – это наиболее эффективный среди руководителей вообще всех клубов РПЛ.



Во-первых, он великолепно знает всю футбольную структуру, он грамотный управленец, его очень уважают подчинённые и коллеги. Недавно я был у него на юбилее, слышал, как о нём все там очень хорошо отзывались. И я не вижу видимых причин, почему его сейчас нужно менять.



Клуб довольно успешный, приятно посмотреть, в каком состоянии поле, как налажена работа с болельщиками, посещаемость начала увеличиваться. Всё вроде нормально. Но нет… Надо поменять генерального директора. Может быть, кого-то в это кресло просто нужно посадить», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».