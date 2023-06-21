Тренер ЦСКА Федотов рассказал, кому посвятил победу в Кубке России

"И, естественно, [посвящаю трофей] огромной армии болельщиков, которые поддерживают и меня, и армейский клуб. Мы видели матч с "Ростовом", когда весь стадион оставался на местах и в течение часа приветствовал нас после финального свистка. На кубке была та же история - ни один не ушел с празднования. Это дорогого стоит, потому что футбол - для болельщиков. И даже пусть их будет несколько человек на стадионе, мы все равно продолжим играть с такой же страстью. А если не будет: в свое время мы прекрасно чувствовали их энергетику, потому что знали - они обязательно смотрят нас по телевизору и находятся всегда рядом с нами, отдавая команде свое тепло", - добавил он.