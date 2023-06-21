Глушаков пошутил про «Зенит»

«Понятное дело, что наши топ команды лишились стимула в виде еврокубков. Ажиотаж среди фанатов тоже идет от борьбы. Что касается карты болельщика, все потихоньку начинают ее делать, приходят на матчи. В том же Воронеже посещаемость не упала. Там как любили футбол, так и любят. Знаю, что кто то делает карту болельщика, но идет не на фанатку, а на другое место.



Впечатление от сезона в плане атмосферы двоякое. Главное, что он жив и развивается. Турниры играются, дети тренируются. Сейчас стали показывать Медийные лиги. Все это в плюс.



Чувствовал ли я отсутствие мотивации у топ-клубов в сезоне без еврокубков? Прежде всего, они играют за трофей, ту историю, которая будет после них. Вот «Зенит» выигрывает, звездочки цепляет. Не думаю, что «Спартак» выходит и не думает о титуле, плюс ЦСКА и «Динамо». Другой вопрос — подбор футболистов. «Зенит» со своим может выйти на одной ноге, а если нужно забить, он подключает вторую, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».