Экс‑игрок ЦСКА рассказал о слухах про покупку мест в сборной на Олимпиаде‑1988

Экс форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с «Матч ТВ» вспомнил слухи, которые окружали сборную СССР по футболу на Олимпиаде 1988 года, и отметил, что у него нет доказательств того, что кто то из игроков якобы был включен в состав за деньги.

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Сборная СССР выиграла Олимпиаду 1988 года. Команду тренировал Анатолий Бышовец.

Масалитин выступал за ЦСКА в советский и российский период. Также форвард провел один сезон за «Спартак» в 1995 году. В 1991 м Масалитин в составе ЦСКА выиграл чемпионат и Кубок СССР.

— В интервью «БелПрессе» вы говорили, что на Олимпиаде 1988 были те, кто поехал в сборную за деньги.

— Разговоры ходили такие. По крайней мере, называли двоих человек.

— Сколько это стоило?

— Информация была на десятки тысяч долларов.

— Сами верите в это?

— Через кассу это не проводили, но слухи не на ровном месте ходили. И ходят до сих пор. Как известно, дыма без огня не бывает. Но у меня никаких доказательств нет.

— У вас не просили денег?

— Нет. Никаких финансовых движений в эту сторону. Я всегда доказывал на поле. Например, ребята, которые из ЦСКА ездили в сборную, говорили: «Готовься, ты следующий». Мол, Бышовец меня на теории отмечает, спрашивает про меня у парней. Но, видимо, посчитал, что недостоин, раз не вызвал. Никаких обид нет.

— Кто те двое, про которых думали, что они за деньги поехали на Олимпиаду?

— Я же не знаю точно. Кто знает, пусть и называет.

— Но они добились чего то потом?