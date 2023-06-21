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Нагорных назвал своей мечтой победу "Локомотива" в чемпионате России

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что победа команды в чемпионате России по футболу является желанием, для осуществления которого клуб приложит все усилия. Об этом Нагорных рассказал "Спорт-Экспрессу".

Председатель совета директоров "Локомотива" рассказал о своей мечте
© РИА Новости

"Любой клуб, любой спортсмен мечтает победить. Конечно, мы мечтаем об этом. Мы хотим, чтобы снова на красно-зеленой улице был праздник. Будем прилагать все усилия для этого", - сказал Нагорных.

В прошедшем сезоне "Локомотив" занял восьмое место в турнирной таблице Мир - Россиской премьер-лиги . Последний раз железнодорожники выигрывали чемпионский титул в сезоне-2017/18.

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