Отец Кузяева опроверг недавнюю информацию о сыне

Отец Кузяева опроверг информацию о финансовых требованиях сына к «Бешикташу»
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, заявил, что информация о выдвинутых сыном условиях перед «Бешикташем» не соответствует действительности.
Издание Sabah сообщило, что хавбек хочет получать в турецком клубе два миллиона в год, а также рассчитывает на выплату за заключение соглашения.
— Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности, — сказал Адьям Кузяев Sport24.
Контракт Кузяева с «сине бело голубыми» рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне 30 летний футболист забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах.