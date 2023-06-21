Отец Кузяева опроверг недавнюю информацию о сыне

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, заявил, что информация о выдвинутых сыном условиях перед «Бешикташем» не соответствует действительности.

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Издание Sabah сообщило, что хавбек хочет получать в турецком клубе два миллиона в год, а также рассчитывает на выплату за заключение соглашения.

— Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности, — сказал Адьям Кузяев Sport24.