Асхабадзе рассказал, что стало бы с «Факелом», если клуб не сумел бы сохранить место в РПЛ

Футбольный клуб «Факел» 100% спокойно функционировал бы в Первой лиге, не имея долгов ни перед кем, потому что клуб закончил прошедший сезон с позитивным балансом на счету, заявил «Матч ТВ» генеральный директор воронежцев Роман Асхабадзе.

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В прошедшем сезоне МИР РПЛ «Факел» занял 14 е место в таблице, но благодаря двум победам над красноярским «Енисеем» (1:0 и 2:0) в стыковых матчах воронежцы сохранили право играть в лиге в следующем сезоне.

— Если бы «Факел» не остался в РПЛ, что было бы с клубом?

— Не могу утверждать, что произошло бы, потому что мы, слава богу, остались в лиге. Но мы уже говорили о нашей финансовой стабильности. Все клубы, которые начали пропадать с футбольной карты после вылета из РПЛ, имели огромное количество долгов. У «Факела» такого нет. Несмотря на все наши затраты и скромные возможности, мы закончили футбольный год с позитивным балансом на счету. Этот баланс больше 100 миллионов рублей. То есть, оказавшись в ФНЛ, мы смогли бы использовать эти деньги. Футбольный клуб «Факел» 100% спокойно функционировал бы, не имея долгов ни перед кем.

— Во втором сезоне «Факелу» будет тяжелее?

— Будет в разы тяжелее. Во первых, не будет недооценки нас у соперников. В прошедшем сезоне мы этим очень грамотно пользовались. Во вторых, клубы теперь понимают, насколько крутые у нас болельщики, насколько эффективна их поддержка для нас. В третьих, вышедшие в РПЛ клубы обладают большими возможностями, чем мы. И даже большими возможностями чем те, кто вылетел. В четвертых, комплектование команды. Если раньше мы могли спокойно сказать, что все остаются с нами, то за год игры в лиге мы не можем рассчитывать, что точно сохраним всех. Также у нас нет уверенности, что новые футболисты согласятся идти на наши условия, так как понимают, что «Факел» — это не новичок. Со всеми этими перечисленными вещами нам будет сложнее, — сказал Асхабадзе «Матч ТВ».