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Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов Кроос продлил контракт с "Реалом"

Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил контракт с испанским футбольным клубом "Реал". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов продлил контракт с "Реалом"
© ТАСС

Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Кроосу 33 года, он выступает за "Реал" с лета 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, еще один раз стал победителем турнира в составе германской "Баварии". Вместе со сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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