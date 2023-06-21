Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов продлил контракт с "Реалом"

Кроосу 33 года, он выступает за "Реал" с лета 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, еще один раз стал победителем турнира в составе германской "Баварии". Вместе со сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира в 2014 году.