Выяснилось, сколько «Челси» получит с продаж Зиеша и Кулибали

Лондонский «Челси» заработает € 30 млн за счёт трансферов Хакима Зиеша в «Аль-Наср» и Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своём «твиттере».

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По информации источника, за Зиеша «синие» получат € 10 млн, за Кулибали — 20 млн. Хаким перейдёт в «Аль-Наср», за который выступает экс-форвард «Реала» Мадрид и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Калиду присоединится к «Аль-Хихялю», который в начале июня пытался подписать экс-нападающего «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси.