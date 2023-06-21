Канчельскис ответил, кого считает лицом российского футбола

— Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артем?



Во первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.



У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего, — заявил Канчельскис.