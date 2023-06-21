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Канчельскис: «Лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «РБ Спорт», что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба никогда не станет лицом российского футбола, таковым сейчас является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Канчельскис ответил, кого считает лицом российского футбола
© РИА Новости

— Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артем?

Во первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего, — заявил Канчельскис.

Дзюба в минувшем сезоне МИР РПЛ провел 11 матчей за «Локомотив», забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Акинфеев провел 35 игр, 11 отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 32 мяча.

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