Канчельскис ответил, кого считает лицом российского футбола

Канчельскис: «Лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «РБ Спорт», что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба никогда не станет лицом российского футбола, таковым сейчас является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
— Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артем?
Во первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.
У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего, — заявил Канчельскис.
Дзюба в минувшем сезоне МИР РПЛ провел 11 матчей за «Локомотив», забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Акинфеев провел 35 игр, 11 отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 32 мяча.