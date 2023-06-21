$84.23+0.2592.07+0.28

Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси» за 75 млн евро с учетом бонусов

Кай Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси».

Полузащитник близок к переходу из «Челси» в «Арсенал»
© Sports.ru

Как пишет The Athletic, клубы близки к договоренности о трансфере немца примерно за 65 млн фунтов (более 75 млн евро) с учетом бонусов.

Сейчас «Арсенал» и «Челси» занимаются согласованием структуры выплат и бонусов. Если все пойдет по плану, для Хавертца запланируют медосмотр. Условия личного контракта игрока с «Арсеналом» уже согласованы.

Кай перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонским клубом Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители