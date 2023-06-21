Полузащитник близок к переходу из «Челси» в «Арсенал»

Кай Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси».

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Как пишет The Athletic, клубы близки к договоренности о трансфере немца примерно за 65 млн фунтов (более 75 млн евро) с учетом бонусов.

Сейчас «Арсенал» и «Челси» занимаются согласованием структуры выплат и бонусов. Если все пойдет по плану, для Хавертца запланируют медосмотр. Условия личного контракта игрока с «Арсеналом» уже согласованы.

Кай перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.