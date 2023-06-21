Дани Алвес подробно рассказал о вечере, после которого его обвинили в изнасиловании
Экс футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес рассказал о событиях вечера, после которого его обвинили в сексуальном насилии.
С января Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее в июне игрок заявил, что «связь была по взаимному согласию».
— В то раннее утро девушка вышла из туалета за мной, я остался на некоторое время у своего стола. Когда я выходил из клуба, то прошел мимо этой девушки, она плакала, но я ее не заметил. Если бы я увидел, что она плачет, я бы остановился, чтобы спросить, что происходит. Кто то из руководства ночного клуба попросил меня подождать, потому что девушка заявила, что я совершил над ней сексуальное насилие. В тот же вечер я отправился в полицейский участок, чтобы прояснить случившееся.
В полиции мне никто ничего не сказал. Я добрался до дома. Мне было стыдно за свою неверность. Через два дня я возвращался в Мексику, и в некоторых СМИ появилась информация, что молодая женщина обвиняет Дани Алвеса в сексуальном насилии. Я позвонил своему адвокату. Она проконсультировалась с судами и заверила меня, что никаких претензий нет и что я могу спокойно уехать из Испании. Поэтому я и уехал, — приводит слова Алвеса Sport.es.
Мексиканский клуб «Пумас», за который в последнее время играл бразилец, расторг с ним контракт. Жена Алвеса Жоана Санс в январе подала на развод.