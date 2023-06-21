— В то раннее утро девушка вышла из туалета за мной, я остался на некоторое время у своего стола. Когда я выходил из клуба, то прошел мимо этой девушки, она плакала, но я ее не заметил. Если бы я увидел, что она плачет, я бы остановился, чтобы спросить, что происходит. Кто то из руководства ночного клуба попросил меня подождать, потому что девушка заявила, что я совершил над ней сексуальное насилие. В тот же вечер я отправился в полицейский участок, чтобы прояснить случившееся.



В полиции мне никто ничего не сказал. Я добрался до дома. Мне было стыдно за свою неверность. Через два дня я возвращался в Мексику, и в некоторых СМИ появилась информация, что молодая женщина обвиняет Дани Алвеса в сексуальном насилии. Я позвонил своему адвокату. Она проконсультировалась с судами и заверила меня, что никаких претензий нет и что я могу спокойно уехать из Испании. Поэтому я и уехал, — приводит слова Алвеса Sport.es.