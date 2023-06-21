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Состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 21 июня, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Чемпионский путь:

  • БАТЭ (Беларусь) / «Партизани» (Албания) — «Арис» (Кипр);
  • «Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция);
  • «Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения) / «Валмиера» (Латвия);
  • «Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)*;
  • «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош (Венгрия) — «Хэккен (Швеция) / ТНС (Уэльс);
  • ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия);
  • «Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания);
  • «Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
  • «Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург);
  • Динамо (Загреб, Хорватия) — Астана (Казахстан) / Динамо (Тбилиси, Грузия).

*Проигравшие в парах, которые выделены курсивом, переходят сразу не во второй, а в третий раунд Лиги конференций.

Нечемпионский путь:

  • «Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
  • «Серветт» (Швейцария) — «Гент» (Бельгия).

Первые матчи этой стадии пройдут 25 и 26 июля, ответные игры состоятся 1-2 августа.

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