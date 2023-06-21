$84.23+0.2592.07+0.28

«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма» по Райсу, предложив Мактомини и Магуайра с доплатой

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Арсеналом» за опорника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма»
© Sports.ru

Как пишет The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» думает о том, чтобы вмешаться в переговоры «Арсенала» с «Вест Хэмом», предложив включить в сделку Харри Магуайра и Скотта Мактоминея с доплатой за Райса.

Во вторник «Вест Хэм» отказался продать Деклана в «Арсенал» за 75+15 млн фунтов (эту сумму «канониры» были готовы выплачивать в течение пяти лет).

«Вест Хэму» интересен Мактоминей, а Дэвид Мойес – большой поклонник Магуайра. Помешать переходу Харри могут его высокие требования по зарплате. Отношение Скотта к возможному переходу пока неизвестно.

На данный момент вероятность перехода Райса в «Арсенал» куда выше. Лондонский клуб намерен сделать третье предложение о его трансфере, сам игрок хочет оказаться в команде Микеля Артеты. «Ман Юнайтед» хочет подписать его, если сможет вписать сделку в рамки своего ограниченного бюджета.

«Манчестер Сити» тоже проявляет интерес к Райсу, в последние дни в клубе думали сделать предложение по нему. Отмечается, что у «Ман Сити» есть финансовые возможности, которые позволят перебить предложения конкурентов.

«Юнайтед» пока не вступал в переговоры с «Вест Хэмом». Главная проблема при переговорах с «Арсеналом» заключается в сроке, на который они хотят распределить выплаты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители