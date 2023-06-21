«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Арсеналом» за опорника «Вест Хэма» Деклана Райса.

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Как пишет The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» думает о том, чтобы вмешаться в переговоры «Арсенала» с «Вест Хэмом», предложив включить в сделку Харри Магуайра и Скотта Мактоминея с доплатой за Райса.

Во вторник «Вест Хэм» отказался продать Деклана в «Арсенал» за 75+15 млн фунтов (эту сумму «канониры» были готовы выплачивать в течение пяти лет).

«Вест Хэму» интересен Мактоминей, а Дэвид Мойес – большой поклонник Магуайра. Помешать переходу Харри могут его высокие требования по зарплате. Отношение Скотта к возможному переходу пока неизвестно.

На данный момент вероятность перехода Райса в «Арсенал» куда выше. Лондонский клуб намерен сделать третье предложение о его трансфере, сам игрок хочет оказаться в команде Микеля Артеты. «Ман Юнайтед» хочет подписать его, если сможет вписать сделку в рамки своего ограниченного бюджета.

«Манчестер Сити» тоже проявляет интерес к Райсу, в последние дни в клубе думали сделать предложение по нему. Отмечается, что у «Ман Сити» есть финансовые возможности, которые позволят перебить предложения конкурентов.